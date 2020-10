Khabib Nurmagomédov manda a dormir a Justin Gaethje y anuncia su retiro del octágono

Emiratos Árabes Unidos.- Khabib Nurmagomédov defiende con éxito su campeonato peso ligero de la UFC, venciendo por sumisión al contendiente Justin Gaethje en el segundo episodio.

Ambos peleadores empezaron estudiándose y Justin Gaethje tuvo buenos momentos en el primer round, conectándole volados de derecha al campeón, además de varias patadas, pero la ofensiva del ruso, llegaron sobre el final del primer asalto pero el reloj no lo ayudó para conseguir la victoria. A falta de 40 segundos logró llevar la lucha al suelo pero la campana interrumpió su cometido. Y ya en el segundo round, nada lo detuvo. Gaethje intentó una patada, Nurmagomedov lo llevó al suelo y con dos grandes movimientos lo durmió en un rincón.

Al finalizar el combate Khabib se quitó los guantes y los puso al centro del octágono.

“Hoy es mi última pelea. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre. Con él soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre ahora y quiere pasar más tiempo con ella. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco.”