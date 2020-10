Chicharito estaría en medio de un triángulo amoroso entre su esposa y Diego Dreyfus

Los Ángeles, Galaxy.- La debacle de Javier 'Chicharito' Hernández parece estar cerca de llegar a un punto trascendental, pues no solo es en lo futbolístico en lo que se encuentra 'mal y de malas' el mexicano, sino que además, en el plano personal, se especula que el futbolista está envuelto en un triángulo amoroso con su pareja y su coach Diego Dreyfus.

El 'lifecoach' Diego Dreyfus ha puesto a los internautas a maquinar la teoría de que junto con Sarah Kohan, están engañando al futbolista del LA Galaxy, luego de que en uno de sus podcats, inalizó con una declaración bastante interesante que los usuarios relacionaron con una supuesta infidelidad.

Entonces ya, sólo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: toco la puerta, me abres, y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos”.