"Tú no eres Zlatan": Ibrahimovic pide respetar las medidas contra el Covid-19

Milán, Italia.- En medio de un rebrote que se ha presentado ya en Europa, cualquier apoyo que permita que los ciudadanos hagan conciencia parece ser bienvenido, por ello, en Italia sumaron al futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic para que con su divertida personalidad invite a los italianos a respetar las medidas sanitarias.

En un video en el que el futbolista del Milan saca a relucir su ya conocida egocéntrica personalidad, el sueco señala que el venció al Covid-19, pero que lamentablemente el resto no son Zlatan, por lo que deben respetar las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus", señala el futbolista.