Simona Halep, número 2 de la WTA, da positivo a coronavirus

Bucarest, Rumania.- La campeona de Wimbledon Simona Halep dio positivo de Covid-19 y dijo el sábado que se está “recuperando bien de síntomas leves”.

La rumana de 29 años, número 2 en el mundo, se había ausentado del Abierto de Estados Unidos debido a temores del virus. Dijo en agosto que prefería quedarse en Europa y entrenarse.

Quería dejarles saber que di positivo de COVID-19. Me estoy auto-aislando y me recupero de síntomas leves. Me siento bien”, dijo Halep en Twitter.