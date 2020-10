¿Covid-19 en el Tri? Carlos Rodríguez no viaja a Holanda al dar positivo

Ciudad de México.- El mediocampista de Rayados de Monterrey, Carlos Rodríguez, no acudió a la convocatoria de Gerardo Martino para los partidos del Tri ante Holanda y Argelia ya que dio positivo a Covid-19.

El propio mediocampista de Rayados y de la Selección Mexicana de Futbol anunció en redes sociales que dio positivo al coronavirus, y que por ello está atendiendo los protocolos sanitarios.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones", comentó Carlos Rodríguez.