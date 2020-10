Orlando Piña se encuentra listo para la titularidad con los Yaquis de Obregó

Ciudad Obregón, Sonora. - El buen desempeño que tuvo el pelotero obregonense Orlando Piña en su temporada debut, se ganó la confianza del mánager Sergio Omar Gastélum y buscará quedarse con un puesto titular dentro del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón.

He trabajado bastante fuerte para ser tomado en cuenta y ganarme un lugar en el equipo, estoy motivado y vengo a sumar. La temporada pasada me adapté al sistema de la competencia invernal y eso me ha ayudado a ganar mas experiencia y madurez para esta que está por comenzar”, señaló el infielder sonorense.