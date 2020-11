Issmael Salas: “Estamos trabajando para lograr un campeonato con Yaquis”

Ciudad Obregón, Sonora.- La experiencia y seguridad que brinda con el guante, fueron los ingredientes principales que la abrieron las puertas del equipo Yaquis de Obregón al infielder Issmael Salas, quien llegó a la Tribu cajemense en la parte final de la primera vuelta de la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ahora, ya con el uniforme de la tribu cajemense, el veterano de 15 campañas se dice complacido y deseoso de poder contribuir a la conquista de un título.

“La verdad, nunca me imaginé de portar el uniforme de Yaquis; y estoy muy orgulloso, afortunado de estar donde estoy, en un proyecto de mucho valor y tratar de apreciar y valorar esta oportunidad que Dios me esta presentando”, señala.

“Me encuentro trabajando, tratando de contagiarme de todo lo bueno, de todo el trabajo que vienen acarreando desde la pretemporada, el cual se nota en el terreno y en el standing, que lo hicieron muy bien”.

Salas, quien se desempeña tanto en la tercera como en la segunda base, espera ser partícipe en la conquista de otra corona para Obregón.

“He tenido la oportunidad de jugar con equipos triunfadores desde el primer año de mi carrera, ganando campeonatos en Estados Unidos, en sucursales. Se queda contigo ese deseo, esa ganas porque no hay algo mejor que un logro en equipo, un campeonato”.

Pero “para ello, tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestro granito de arena, individualmente; pero el rostro, la felicidad de todos cuando se levanta un trofeo de campeones, nada le gana a eso. Es algo que todos los campeones, todos los que han levantado un trofeo pueden estar de acuerdo conmigo, y por eso se está trabajando y luchando aquí.

“Yo digo que si controlo lo que me toca, voy a poder ayudar al equipo donde me necesiten. Este año se necesita que cubra la tercera base y me estoy preparando al máximo para ello. Tengo tres años cubriéndola muy feliz y contento de estar en esta institución y agradecido con todos”.

El tijuanense señala que “Dios nunca se equivoca y nos trae a un lugar; nos quita o nos pone para algo, por un propósito y hay que pedirle que nos enseñe ese propósito.

A todos los lugares que Él me ha llevado, y esta vez no es la excepción, creo que me tiene aquí para ganar otro campeonato y vamos día a día, paso por paso. Yo me tengo que acoplar al gran nivel de todos estos muchachos”.

