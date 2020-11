Saúl 'Canelo' Álvarez muestra su gran corazón al pagar tratamiento de una pequeña

Ciudad de México.- A pesar de ser uno de los mejores boxeadores de la actualidad, Saúl 'Canelo' Álvarez se ha hecho de una gran cantidad de detractores que lo consideran un deportista que carece de humildad y sentido social, sin embargo, el jalisciense sigue dando muestra de que nada más alejado de la realidad.

En las últimas horas se ha vuelto viral un video con el que 'Canelo' se ganó el respeto de muchos, incluso de sus detractores, pues en el se ve como una pequeña le pide apoyo al boxeador de Jalisco, al que pidió unos guantes firmados que pudiera rifar para obtener dinero con el que costearía sus tratamientos médicos.

Te puede interesar: Se encienden los semáforos rojos en el Tri por posible contagio de Covid-19

Sin embargo, el considerado mejor libra por libra por algunos, no tuvo que enviar sus guantes a la pequeña sino que se comunicó con su familia para ofrecerse a pagar todo el tratamiento, lo que llenó de alegría a la pequeña, quien le agradeció el enorme gesto y lo nombró su 'Ángel de la guarda'.

.@Canelo muestra su lado humano al responder a una fan muy especial a través de nuestras redes uD83DuDE03uD83EuDD4A #Respect pic.twitter.com/g25UIowywx — Gancho al Hígado (@ganchoalhigado_) November 16, 2020

Esta no es la primera vez que 'Canelo' muestra su gran corazón, pues en anteriores ocasiones, ha donado grandes cantidades para comprar medicamentos a niños que por alguna razón no pueden costear los fármacos, aunque al boxeador no le gusta hablar de ello y prefiere ayudar 'en silencio'.

Con información de Redacción Tribuna