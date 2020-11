Oficial: Conor McGregor sale del retiro y regresará al octágono de la UFC en enero

Estados Unidos. - Uno de los peleadores más populares de las artes marciales mixtas, Conor McGregor sale del retiro y anuncia su siguiente pelea en la UFC el próximo 23 de enero contra Dustin Poirier.

La pelea ante estos dos excontendientes al peso ligero de la UFC, será un combate de revancha, pues McGregor venció a Dustin por nocaut en el 2014.

El irlandés no pelea desde el UFC 246, evento en el que volvió a la acción después de quince meses finalizando por nocaut técnico a Donald Cerrone en cuarenta segundos.

Esta, además, sería la tercera presentación del ex-campeón absoluto en las 155 libras luego de competir en la categoría ante Khabib Nurmagomedov y Eddie Álvarez.

Por otra parte, Poirier viene de mejorar su récord sobre el octágono a 18-5-1 con una aguerrida decisión unánime sobre Dan Hooker el pasado mes de junio.

Pero el pasado 7 de septiembre de 2019 cayó ante el mejor libra por libra de la empresa Khabib Nurmagomedov.

El UFC 257 se llevará a cabo el 23 de enero, presuntamente desde el Fight Island en Abu Dhabi, y el ganador de McGregor vs Dustin podría ser el siguiente retador al título que dejará vacante Khabib el próximo año.

Si bien la revancha con Dustin Poirier ya llevaba algunas semanas al borde de concretarse, no ha sido sino hasta que McGregor firmó su acuerdo de pelea para hacer la contienda oficial. Hasta el momento Dana White no ha anunciado nada sobre esa pelea, pero es evidente que tendrá mucha aceptación por el público.

Fuente: mmauno