Tomás Boy arremetió contra directiva de Chivas: "Gastaron 35 o 40mdd y siguen igual"

Guadalajara, Jalisco.- Tal parece que la herida no ha cerrado en Tomás Boy, y es que tras su tormentoso paso por Chivas, el hoy entrenador de Mazatlán FC, arremetió contra la directiva, pues nunca entendió porque no se le dio la oportunidad de continuar en el club que tras correrlo, gastó 40 millones de dólares en refuerzo que no han sacado al equipo de la mala racha.

Entrevistado por los panelistas de Futbol Picante de la cadena ESPN, el técnico mexicano Tomás Boy habló de su renovación con Mazatlán FC, su opinión sobre 'La Chofis' López y en el mismo tenor, habló de su 'no fracaso' en Chivas, a quienes dirigió tan solo 9 encuentros antes de ser despedido.

El técnico de equipos como Tigres, Atlas, Morelia, entre otros, se sinceró con ESPN, por lo que comentó que si le dolió su salida de las Chivas, puesto que el pretendía iniciar un torneo con los rojiblancos, sin embargo, la directiva entonces comandada por José Luis Higuera no se lo permitió.

Claro que me dolió muchísimo, porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños tienen derecho a hacer lo que quieran, cada quien tiene su forma de manejar sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no le hice gastar un dinero a la directiva, para nada; en cambio, me fui yo y gastaron 35 o 40 millones de dólares y el equipo sigue igual”.

Con información de Medio Tiempo