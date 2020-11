Cruz Azul busca tener su boleto completo a las semifinales eliminando a Tigres

Ciudad de México.- La Máquina va por su boleto a las semifinales de la Liga MX, cuando se midan ante los Tigres en el partido de vuelta en un juego que van ganando los cementeros por global de 3-1.

Cruz Azul pegó primero en el Volcán y tiene pie y medio en la siguiente ronda gracias a los goles de Juan Escobar, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez y Luis Romo. Sin embargo, Robert Dante Siboldi no se confía, ya que su rival cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, para eso pondrá su mejor once y espera no llevarse una sorpresa en casa.

En el panorama luce muy complicado que Tigres pueda hacer la hazaña, pues necesita ganar con un marcador similar a 4-2, 5-3, o cualquier marcador que sea dos goles más que el azul y que sea mayor a los tres tantos que hizo el Cruz Azul en Nuevo León.

Por ahora, los cementeros tienen plantel completo de cara al encuentro de vuelta, no tiene lesionados, tampoco casos positivos de covid-19, y recuperó hasta a los indisciplinados que habían sido marginados del primer equipo.

Tigres llegó a la fiesta grande gracias al formato de la repesca, eliminando a Toluca, mientras que los capitalinos sí pasaron directo quedando dentro de los cuatro mejores de la tabla general.

La afición del azul se vuelve a ilusionar tras lo mostrado por su equipo en el juego de ida, así que una derrota abultada de su equipo ante Tigres sería un nuevo episodio de las famosas ‘Cruzazuleadas’.

El juego será el día de mañana 29 de noviembre en el Estadio Azteca a las 17:30.

