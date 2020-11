Manuel Baldenegro la leyenda del boxeo de Cajeme que es olvidada por las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora. - Los aplausos, los triunfos y el reconocimiento la mayoría de las veces el público se los da al boxeador, pero detrás de cada pugilista existe un entrenador, quien fue el orquestado del plan de trabajo que tiene un peleador arriba del ring.

Manuel Baldenegro, es un legendario entrenador de boxeo de Ciudad Obregón Sonora que tiene casi toda una vida dedicándose al deporte de los puños.

El campeón, ha formado por generaciones a pugilistas que le han dado gloria a nuestro estado, además de que a través del boxeo, Manuel se ha encargado de sacar de las calles a infinidades de adolescentes.

Baldenegro junto a su hermano fueron los primeros entrenadores de todo Cajeme en abrirle las puertas al boxeo femenil y tambien formar grandes guerreras.

Fuimos los primeros en entrenar mujeres, el boxeo es para todos, no importa el género, nosotros estamos para ayudar y entrenar a todos, sin importar edad, clase sociales, género, etc. Afortunadamente me ha ido bien, no me quejo, he tenido campeones naciones y la oportunidad de pelear por campeonatos del mundo. Estuve detrás de la carrera de ‘Canelito’ Tamayo, ‘Vale’ López, los hermanos Bolaños, entre otros.