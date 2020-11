'Canelo' Álvarez es agente libre y pelearía ante un campeón mundial invicto en diciembre

Estados Unidos .- La novela entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Óscar de la Hoya y DAZN para llegar a su final, pues Eddy Reynoso entrenador del mexicano dio a conocer que su pupilo se encuentra en agente libre.

En el comunicado que anuncia la nueva situación de Canelo como agente libre, también se informa que en las próximas horas se anunciará cuál es la fecha de regreso para el tapatío.

"En mi carácter de manejador y entrenador de Saul 'Canelo' Álvarez me permito comunicar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir del día de hoy, 6 de noviembre, nuestro peleador se convierte en agente libre, por lo que estamos listos para continuar con su carrera", dijo Reynoso en un comunicado. Es una realidad que ‘Canelo’ no tenía una buena relación con su expromotor Óscar de la Hoya, a quien acusaba de no poder conseguirle una pelea y lo demandó por incumplimiento e interferencia de contrato, además de otros motivos. Saúl firmó un histórico contrato por 365 millones de dólares y 11 peleas entre 2019 y 2021, consagrándose como el púgil con el mejor contrato garantizado en la historia del boxeo, pero tras convertirse en agente libre dicho contrato ya no se efectuará y el mexicano llegó a un acuerdo económico con la empresa.

Rival

Ahora con Golden Boy Promotions y DAZN a un lado, se especula que Álvarez regresaría el 12 de diciembre en el estadio de los vaqueros de Dallas, en la categoría de los Super Medianos ante el campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb Plant quien tiene un récord de 20-0, 12 KO, por lo que sería una gran pelea para el tapatío.}

Fuente: ESPN