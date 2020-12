LeBron James enfurece con entrenador de futbol americano que golpeó a un menor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El basquetbolista LeBron James dejó salir su furia en redes sociales al compartir un video en el que se ve a un entrenador de futbol juvenil que golpea a uno de los menores, por lo que aseguró que si se tratara de su hijo, hubiera golpeado a ese coach.

La escena es repugnante, pues en ella se ve como un entrenador de fútbol americano golpea violentamente a un niño de la categoría de 9 años en reiteradas ocasiones, y las críticas a lo ocurrido tomaron mayor notoriedad a nivel mundial por el posteo de LeBron James.

No puede ser. No podría ser mi hijo. Si estuviese ahí, y por más que no fuese mi hijo, hubiésemos cruzado más que palabras, lo juro”, escribió el líder de Los Angeles Lakers