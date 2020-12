Antetokounmpo logra millonaria extensión con los Bucks de Milwaukee

Milwaukee, Estados Unidos.- Giannis Antetokounmpo dice que se quedará con los Milwaukee Bucks durante al menos cinco temporadas más.

“Tengo la suerte de ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años”, publicó el miércoles el dos veces MVP reinante en sus plataformas de redes sociales.

Antetokounmpo, de 26 años, tenía hasta el lunes para firmar la oferta de extensión supermax de los Bucks. Si lo hubiera rechazado, Antetokounmpo podría haberse convertido en agente libre después de la próxima temporada.

Aunque Antetokounmpo no anunció los términos de su nuevo acuerdo, The Athletic and Stadium informó que acordó un contrato de cinco años por valor de 228 millones de dólares que incluye una cláusula de exclusión voluntaria en 2025.

“Esta es mi casa, esta es mi ciudad”, dijo Antetokounmpo. “Tengo la suerte de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa, hagámoslo ".

Su decisión significa que los Bucks se aferrarán a su mayor superestrella desde el miembro del Salón de la Fama Kareem Abdul-Jabbar, quien llevó a Milwaukee a su único título de la NBA en 1971, pero exigió un intercambio y fue traspasado a Los Angeles Lakers en 1975.

Fuente: AP