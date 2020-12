Carlos González cambia de garras: Deja a Pumas para sumarse a los Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Lo que era un rumor se convirtió en una realidad, pues este jueves 17 de diciembre se confirmó la llegada del delantero paraguayo Carlos González a Tigres, luego de una fantástica campaña con los Pumas en la que los felinos de la capital del país llegaron hasta la final contra León sin que nadie se lo esperaba.

Tan solo una horas después de anunciar su salida, con un sentido mensaje para la afición de Pumas, Carlos Gonzáles cambió de garras y fue presentado como nuevo jugador de Tigres, lo que emocionó al paraguayo, quien señaló que será muy bueno para él jugar al lado de Gignac y compañía.

Motiva mucho saber que vas a tener de compañero este tipo de futbolistas, en este caso como Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres, creo que me visualizo jugando, he trabajado duro para esto, no me da miedo tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo". relató González a Medio Tiempo.