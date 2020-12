Saúl 'Canelo' Álvarez no le teme a la estatura de Callum Smith: "No me preocupa"

San Antonio, Texas.- El famoso boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez que tiene programada su pelea el sábado 19 de diciembre desde San Antonio Texas donde estarán en juego sus tres cinturones de los supermedianos, tratara de hacer de las suyas a pesar de la altura de su contrincante británico.

La estatura del tapatío es de 1.75m, mientras que la de Callum Smith es de 1.91m, una diferencia bastante notoria a la que el 'Canelo' no perdió la oportunidad para reaccionar, según información de Excelsior.

Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa", comentó.