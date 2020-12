Golovkin regresa con victoria y se encuentra listo para 'Canelo' y Munguia

Estados Unidos. - Después de casi un año sin ver acción el peleador kazajo Gennadiy Golovkin regresó al ring y lo hizo con el pie derecho venciendo por nocaut en el séptimo episodio al polaco Kamil Szeremeta.

Con esta victoria ‘GGG’ conserva su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo y se pone de nuevo en el radar para un tercer enfrentamiento contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.“Estoy tan feliz. Fue un gran ambiente, gran gente, gran espectáculo, gran evento. Estoy muy feliz porque pude volver al boxeo. Les dije a todos después de la pelea de Canelo que volvería. Sigo siendo inteligente. Ahora mismo te lo muestro. Necesitaba tiempo. Estoy muy callado. Necesitaba un trabajo inteligente. No me sorprende cómo gané. Trabajé duro en el campo de entrenamiento y me siento muy cómodo. Estoy muy orgulloso de mi equipo, para mi próxima pelea estoy abierto a cualquiera, si los aficionados quieren una tercer pelea contra ‘Canelo’, pues vamos a hacerlo”