Hernán Cristante confiesa toma terapia tras su regreso a Diablos Rojos del Toluca

Toluca, Estado de México.- El exportero Hernán Cristante, anunció que ha tomado terapia psicológica para volver a dirigir a Toluca tras año y medio de ausencia, por lo que ha mejorado su temperamento.

Estos casi dos años que estuve fuera del Toluca estuvimos preparándonos, lo digo sin vergüenza, como algo que me costó entender, las expulsiones con los árbitros, terminó espantando a propios y extraños, nunca fui un tipo de pelea pero me comporté mal, tuve un año y medio, sigo teniendo reunión con mi psicóloga", dijo.

Además aprovechó durante todo este tiempo para estudiar más como entrenador, pues en su pasada estancia lo acusaban de tener inexperiencia, por lo que ahora busca aprovechar al máximo esta nueva oportunidad.

Escuchaba que decían que no recabé más experiencia, pero la tengo después de dirigir al Toluca, sería un error mío pensar que lo que hice estuvo bien, que lo que salió mal fue culpa de otros. Asumimos, tengo una enciclopedia de errores, cómo trabajarlos, he tomado cursos, diplomados, he viajado y compartido con gente que está en el plano futbolístico actual", agregó.