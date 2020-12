Gol en contra; ‘Chicharito’ Hernández habría finalizado su relación con Sarah Kohan

Los Ángeles, Estados Unidos.- Final de año y tal parece que final de la relación del delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández con la modelo australiana Sarah Kohan.

Según reportes de varios medios, tanto deportivos como espectáculos, el goleador histórico de la Selección Mexicana habría terminado su relación con la modelo, con quien procreó dos hijos en el último par de años.

Dichos rumores se desataron luego de que Kohan realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde aparecen ella, sus hijos y su madre, en una foto familiar con motivo de la Navidad.

En dicha imagen ya no está presente Hernández. Además, Kohan adjuntó un mensaje en la publicación.

“La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir”, escribió Kohan.

Según los mismos reportes, el futbolista tapatío y actual delantero del L.A. Galaxy habría pasado la Navidad lejos de su familia.

Anteriormente, Kohan se vio en la necesidad de salir a desmentir los rumores que le señalaban de tener una relación con Diego Dreyfus, amigo y mentor espiritual de ‘Chicharito’.