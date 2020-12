Cruz Azul va por su pase completo a la gran final de la Liga MX en su visita a CU

Ciudad de México. - En lo que parece una serie que ya está resuelta, la escuadra de la Universidad Autónoma de México recibe a la Máquina cementera en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Los Pumas intentarán hacer el milagro y remontar el 4-0 en su contra que tienen en el marcador global, tras lo ocurrido el jueves pasado en el Estadio Azteca en el juego de ida, en donde Cruz Azul dio un festival de goles.

A pesar de eso, los Felinos tienen como punto a su favor que no perdieron ni un solo partido en casa durante el presente torneo, porque no sólo necesitan ganar y meterle cuatro goles a los celestes, también ocupan no recibir ni uno más, porque si esto sucediera, entonces tendrían que buscar seis anotaciones para mantenerse con vida en la competencia.

Por otra parte el cuadro celeste del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi quieren cerrar la eliminatoria de la mejor forma tras la importante ventaja obtenida en la ida en su casa y llegar a una nueva final del futbol mexicano.

El conjunto de la Noria suma una derrota en sus últimas 10 visitas a ciudad universitaria ante la escuadra de la máxima casa de estudio; además de que le basta con cualquier empate y derrota por diferencia de menos de tres anotaciones para poder estar a dos partidos de poder levantar un título después de 23 años.

El encuentro empezará a las 17:30 en Ciudad Universitaria.

Fuente: Soy futbol