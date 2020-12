América llama mentiroso a Paul Aguilar; afirman no asimiló su salida del equipo

Ciudad de México, México.- Paul Aguilar, quien se quejó de la falta de apoyo de la directiva americanista en momentos claves en su vida, y denunció que le querían disminuir un 80 por ciento su sueldo si es que quería seguir en el equipo, miente, según expresó Santiago Baños, presidente de las Águilas.

Para el directivo, al veterano zaguero, “le pegó el tema de no querer salir, no lo asimiló bien".

"Le ofrecimos seis meses más, no podemos alargarle la carrera a todos los jugadores, propusimos seis meses más, y no es verdad el tema de reducirle el sueldo en un 80 por ciento, pero si era un ajuste importante, los últimos años cobró una cantidad importante y ahora las cantidades cambian, además ya no es más titular, se tenía que ajustar a las circunstancias y no lo quiso, no lo tomó. Le propusimos ir a la Concacaf y tampoco quiso”, dijo en entrevista a TUDN.