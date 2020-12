Lupita Martínez, lista para defender su cetro ante ‘La Pequeña Lulú’

Ciudad de México, México.- A casi un año de su pelea más reciente, Guadalupe Martínez, campeona mundial de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expone este sábado su cinturón ante Lourdes ‘La Pequeña Lulú’ Juárez, en función a puerta cerrada en la Ciudad de México.

Será la sexta defensa de Martínez, quien no se confía ante la hermana de ‘La Barby’ Juárez: “Ha venido creciendo muchísimo en su carrera, es una de las boxeadoras que se mueve por todo el ring, que va a querer boxearme, ese es su estilo, lo tiene muy marcado desde que llegó al boxeo profesional”.

Pese a la complejidad del duelo, la monarca se aferra al sueño que la llevó al trono.

“Ella tiene un objetivo muy claro que es venir a ganarme, y yo el de ser mucho tiempo campeona del CMB, lo he dicho, yo he llegado aquí por años y así va a ser, estoy muy tranquila, tengo mucha fe y hemos trabajado súper duro, no dejamos nada en el aire”.

Lupita Martínez acumula cinco defensas de su campeonato. El 30 de septiembre de 2017 venció por nocaut a la panameña Carlota Santos. En febrero del siguiente año dejó en el camino a Irma García, y meses después, en noviembre, acabó con Yulihan Luna.

En abril del año pasado, Jessica ‘Kika’ Chávez llevó el combate hasta la decisión, y Martínez libró el reto con tarjetas divididas, en la que ha sido su enemiga más dura en su etapa como campeona.

Su aparición más reciente fue el 14 de diciembre, cita que ganó por decisión unánime a Debani Balderas.

Fuente: Agencia El Universal