Alerta en Grandes Ligas: Dueños buscarían boicotear temporada

Nueva York, Estados Unidos.- Con el Sindicato de Jugadores alejándose de la propuesta presentada por la oficina de Grandes Ligas en cuanto al porcentaje de salario que deberá ser recortado a los jugadores para celebrar la temporada 2020, múltiples propietarios de equipos ya dan por perdido el año.

De acuerdo a un reporte de Buster Olney, reportero de ESPN, a varios dueños no les importaría no salir al campo.

“Las fuentes dicen que hay un grupo de propietarios perfectamente dispuestos a cerrar la temporada, reducir los costos de nómina y reducir las pérdidas, y las opiniones dispares entre los 30 equipo”, escribió Olney.

Olney describió la división entre propietarios y jugadores como un “abismo abierto de sospecha y frustración”.

Jon Heyman de MLB Network, por otro lado, menciona de que a pesar de que hay dueños que sin duda estarían mejor si no hubiese temporada, son la minoría y aún así no podrían echar a perder la posibilidad de una temporada, ya que no hay suficientes propietarios para poder echar a perder el acuerdo, necesitándose al menos 8 de 30, cuando solamente hay 3 o 4 organizaciones con ésta mentalidad.