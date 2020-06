El América saca la victoria con remontada incluida ante San Luis en la eLiga MX

Ciudad de México.- Santiago Cáseres sorprendió al darle la remontada al América sobre el Atlético de San Luis de Antonio Portales al imponerse por un marcador final de 4-3, en la fecha 15 de la eLiga MX.

Con este resultado, las Águilas vuelan con su octava victoria del certamen y en el sexto lugar, con 24 puntos, aunque todavía tienen pendiente un juego contra el Toluca (4 de junio).

Por su parte, el cuadro potosino no se deja llevar por la presión de su cuarta caída, ya que siguen terceros de la tabla, con 27 unidades.

Fuente: Agencia Universal