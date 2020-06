Luis Scola deja al Olimpia Milano y probablemente evalúa su retiro

Milán, Italia.- El basquetbolista Luis Scola ha anunciado que eligió "no jugar más en la Euroliga", por lo cual dejará Olimpia Milano, a la vez que señaló que aún no decidió si se retirará de la actividad deportiva o si buscará "jugar en otra competición".

Después de considerarlo muy seriamente, tomé la decisión con respecto a la próxima temporada. Escogí no jugar más en la Euroliga, ni en el Milán, ni con otro equipo. Quiero agradecer al Olimpia por darme esta oportunidad. Fue un año muy divertido en el que asistí a un ambiente saludable que me hacía sentir como en casa. Sin embargo, aún no he decidido si retirarme permanentemente de la actividad o jugar en otra competición. La decisión final llegará en las próximas semanas”, dijo Scola.