Magic Johnson tendrá su propia bioserie a lo 'The Last Dance' de Jordan

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aprovechando la gran aceptación que tuvo ‘The Last Dance’, la serie que documentó la carrera de Michael Jordan durante su glorioso paso por los Chicago Bulls, abrió la puerta para que otra leyenda del basquetbol como lo es Magic Johnson se atreva a lanzar su propia bioserie.

Los productores de la pieza, entre los que se encuentran las compañías XTR, H.wood Media, NSV y Delirio Films, informaron a la revista Variety que han conseguido un “acceso sin precedentes” al ex jugador de Los Angeles Lakers. Según adelantaron, el documental contará con imágenes de archivo, como así también con entrevistas al ex basquetbolista, a su familia, a ex compañeros de equipo y a ejecutivos de la NBA.

Te puede interesar: Así fue el trágico accidente en la infancia de Michael Jordan que marcó su vida

En estos tiempos sin precedentes, necesitamos películas que celebren a nuestros héroes más que nunca”, dijo Bryn Mooser, CEO de XTR, una de las productoras involucradas en el proyecto.

Desde NSV, otra de la compañías realizadoras, destacaron: “Nos honra poder dar vida a esta historia de un hombre que ha abierto tantas puertas y que ha inspirado a millones”.