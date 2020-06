El día en que Michael Jordan terminó con una costilla rota por otro jugador de la NBA

Estados Unidos.- El campeón con Los Angeles Lakers, Metta World Peace, habló del día que se tuvo que enfrentar a Michael Jordan y donde lo dejó muy mal herido.

Peace reveló que durante un juego amistoso en el verano terminó por romperle alguna costilla al seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls.

En realidad no voy a decirte que fue un error, fue un baloncesto realmente agresivo. Debes pensar qué tan fuerte y qué tan competitivo es Mike".

Te podría interesar: Se va otra leyenda de la Luche Libre en México: Muere 'El Carnicero' Aguilar

Traté de mover su brazo y accidentalmente lo golpeé con mi codo. Definitivamente no lo hice, quería golpearlo en las costillas, pero fui muy agresivo", relató el exjugador de 40 años.

Conocido también como Ron Artest añadió: "Recibí la falta ofensiva contra Mike. También golpeé la pelota y le cometí una falta ofensiva. Me sentí muy triste por un par de días. Sabes, realmente no me gustó eso".