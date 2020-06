El equipo de Pacquiao responde sobre la posible pelea con Golovkin

Estados Unidos. El entrenador de Manny Pacquiao, el emblemático Freddie Roach hace algunas semanas dio a conocer que su peleador quiere grandes desafíos y esta dispuesto a subir dos divisiones y medirse ante Gennadiy Golovkin, pero dicha idea fue descartada por el preparador físico del filipino y el gerente promotor de Manny Pacquiao.

Juan Fortune quien es el preparador físico del 'Pacman' cree que es una locura que el legendario boxeador quiera subir dos divisiones.

“No sabía si Freddie estaba bromeando. Es un peso de 147 libras contra un peso mediano hecho y derecho. Quiero decir, no es como un hombre común y corriente. Golovkin es bueno, de los mejores en peso mediano. Entonces no lo sé. Lo dudo. Le recomendaría que no lo hiciera. Es un peso de 147 libras contra, como dije, un peso mediano con todas las letras. Y sabes que Manny es muy rápido y golpea muy, muy duro. Pero creo que Golovkin golpea muy, muy duro también. Si fuera un peso mediano, no iría a pelear contra un peso pesado, eso sería una tontería”