Leganés de Javier Aguirre rescata un punto que sabe a muy poco

Las Palmas, España.- Con un empate 1-1 finalizó el encuentro que sostuvieron el Mallorca y Leganés, en acciones de la Liga española de futbol.

El partido no tuvo participación directa de mexicanos, ya que Javier Aguirre, quien fue expulsado ante Barcelona no pudo estar en el banquillo de los visitantes, mientras que Luka Romero se volvió a quedar con los suplentes del Mallorca, su técnico decidió no meterlo en un partido muy bravo por la parte baja de la tabla.

El punto es insuficiente para ambos conjuntos en la lucha por salir del descenso. El equipo balear se puso en ventaja muy pronto con un gol de Salva Sevilla en el minuto 9 de la primera parte.

El Leganés buscó con ahínco el gol del empate y lo consiguió con un golazo de falta directa de Oscar Rodríguez (min. 86), el noveno en su cuenta personal.

Fuente: ESPN, Marca.com