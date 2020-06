Grandes Ligas piensa en cambiar las reglas y podrían tener empates

Nueva York, Estados Unidos.- Las Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros de Las Mayores están meditando la posibilidad de permitir que los juegos terminen en empate, como parte de la negociación que están teniendo para iniciar la temporada 2020.

La propuesta, sería histórica para este deporte, debido a que nunca han permitido que los partidos concluyan empatados.

Una de ellas es que implementen acciones como en Ligas Menores, como que cada entrada después del noveno comenzará con un corredor en segunda base. En la postemporada, los juegos volverán a las reglas tradicionales.

El Sindicato por su parte también quiere discutir que cuando se estén disputando inning extras en partidos futuros, haya posibilidad de que los peloteros ya sustituidos puedan entrar a jugar.

También en la propuesta, el sindicato pide que los jugadores que conviven con personas de "alto riesgo", incluido un cónyuge que está embarazada, también tengan derecho a optar por no participar en la temporada 2020 y aún recibir su salario prorrateado y el tiempo de servicio completo.

MLB ya acordó permitir que los jugadores de "alto riesgo" a Covid-19 opten por no participar y aún así se les pague. Otros jugadores que no se consideran de "alto riesgo" aún pueden optar por no participar, pero no se les pagará ni recibirán tiempo de servicio. Dos de las estrellas más importantes del juego, el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, y el lanzador de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, tienen esposas que están embarazadas y que esperan dar a luz este verano.

Fuente: Agencia Universal