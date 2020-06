Ricardo del Real Jaime: El primer atleta olímpico mexicano transgénero

Ciudad de México.- Se presentó ante el mundo cómo Mónica del Real, donde puso el nombre de México muy alto durante los Juegos Olímpicos de Sydeny 2000 en la disciplina de taekwondo.

Sin embargo, a sus 44 años decidió hacer un cambio en su vida y mostrarse tal como es y ahora es reconocido como Ricardo del Real Jaime, el primer deportista olímpico mexicano transgénero.

Cuando nací no tuve uso de razón para emocionarme por tener mi acta de nacimiento, ahora siento que he renacido. Aparece mi nombre ahí plasmado ¡y el género! fue para mí algo indescriptible. Definitivamente, es como volver a nacer y decir '¡Wow! Hay algo legal que acredita mi identidad'".

Te puede interesar: Orlando Cruz, el puertorriqueño que noqueó el tabú de la homosexualidad en el boxeo

Abrir brechas para mucha gente y tener el orgullo de representar a mi país, es algo que jamás se me va olvidar. Me daba miedo decir soy un hombre, pero la cobertura no lo es y es algo sobre lo que no había mucha información en México".