Edson Álvarez afirma “ya no tengo pretextos, triunfaré en Ajax”

Ciudad de México.- Tras una autocrítica a fondo durante la pausa deportiva, el mexicano Edson Álvarez confesó los malos momentos que vivió en su primer año en Europa, con el Ajax. La tristeza por estar lejos de su familia, la soledad y la difícil adaptación quedaron atrás, aseguró.

“Ya un año, pasó muy rápido, fue un año con cosas buenas y no tan buenas en lo deportivo y fuera de la cancha. Tuve partidos buenos, hice dos goles importantes, pero el tema de mi familia me afectó mucho, me siento feliz y con toda la energía”.

“Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, mis compañeros argentinos me ayudaron por la cuestión del idioma, es más fácil acercarte a ellos y preguntar las cosas. Después fui entendiendo el sistema”, comentó Álvarez en una entrevista difundida por su club.

"Quiero quedarme con esos momentos buenos… El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación, pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo".

Edson comenzará la semana con una charla con su entrenador y el resto del equipo, para alistar el rumbo a la campaña 2020-21. La Liga de Holanda tiene planeado su inicio el próximo 12 de septiembre.

Fuente: Agencia El Universal