La Fórmula Uno no parará si un piloto da positivo a Coronavirus

Londres, Inglaterra.- La temporada de la Fórmula Uno no será cancelada si un pilotos arroja positivo por el Coronavirus o si un equipo se retira, dijo su jefe Chase Carey.

La F1 quiere evitar una repetición de la carrera inaugural en Australia en marzo. Esa prueba fue cancelada cuando la escudería McLaren se retiró porque uno de sus empleados dio positivo por el virus.

El campeonato se retomará con un par de carreras en Austria el 5 y 12 de julio.

Una persona que haya dado positivo por la infección no provocará la cancelación de una carrera”, dijo Carey en una entrevista en la web de la F1. "No podría esbozar las consecuencias. Pero tendremos un procedimiento en marcha que al encontrar una infección no llevará a una cancelación. Si un piloto se contagia, (los equipos tienen) pilotos de reserva disponibles”.