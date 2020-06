LeBron explota contra Brees por declaraciones en contra de protestas durante el Himno

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees fijó su postura en relación a los jugadores que protestaban arrodillados y señaló que no estaba de acuerdo con esa forma de protesta.

Brees, dijo no estar “de acuerdo con quien sea que falte al respeto a la Bandera de Estados Unidos o al país” al arrodillarse durante el himno de Estados Unidos.

Y de inmediato surgieron voces que descalificaron estas declaraciones, entre estas apareció la de LeBron James.

La estrella de Los Angeles Lakers se mostró sosprendido por la declaración del quarterback de los New Orleans Saints, y señaló:

“¿Aún sorprende en este punto? ¡Seguro que no! ¿Literalmente no entiendes por qué Kap se arrodilló? No tiene nada que ver con faltarle el respeto a Estados Unidos y a nuestros soldados (hombres y mujeres)”, señaló James a Brees en Twitter.