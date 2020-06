Personalidades del boxeo destacan la carrera del 'Chino' Barrón

Ciudad Obregón. México. - El mundo del boxeo sigue de luto por el sensible fallecimiento de Víctor ‘Chino’ Barrón, entrenador y formador de campeones de muchos boxeadores de Ciudad Obregón, Sonora.

Sin duda alguna cada personalidad que está dentro del mundo del deporte de los puños conoció al gran ‘Chino’ y es por eso que el eco de su partido, sigue dando de qué hablar.

Tribuna pudo hablar con algunos de sus amigos más cercados y de boxeadores que tuvieron la escuela de Barrón desde sus inicios.

Frank Espinoza, uno de los nombres más conocidos del boxeo en Sonora y específicamente en Hermosillo, por su conocimiento y organizador de varios eventos de boxeo, expresó sus primeras impresiones acerca del fallecimiento del sonorense.

El boxeador venezolano que radica en Cajeme Wister García, tuvo la fortuna de compartir el ring con el ‘Chino’ y destaca la gran disciplina que tenía el exentrenador.

‘Bay’ Benavidez, pugilista de Cajeme que estuvo con Barrón desde su inicio, destacó el gran aprendizaje que tenía Víctor como entrenador.

Por último Irak Díaz, confesó a Tribuna, que el ‘Chino’ fue su maestro y que se encuentra bastante triste por esta noticia.

Es una noticia muy grande, él fue mi mentor, mi maestro, lo que yo soy en el boxeo es por él, me dejó en claro que la disciplina es la clave el éxito en el boxeo. Me da mucha tristeza el saber que no estará en mi siguiente pelea como parte de mi esquina, porque ya nos habíamos puesto de acuerdo para que subiera al ring conmigo, me da mucha tristeza que un maestro y sobre todo un amigo se fue de este mundo, en paz descanse”.