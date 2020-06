Así fue el trágico accidente en la infancia de Michael Jordan que marcó su vida

Estados Unidos.- Michael Jordan aún continúa en el foco de atención tras el documental The Last Dance, y ahora se reveló el trágico accidente que marcó la infancia del exbasquetbolista.

Con tan solo 7 años de edad, el seis veces campeón de la NBA, presenció cómo un amigo fue arrastrado por una ola mientras estaban nadando, según narra la biografía de Roland Lazenby, Michael Jordan The Life.

Fui a nadar con un buen amigo. Estábamos jugando con las olas cuando vino una enorme que lo arrastró. Él me agarró. Fue una presa muy fuerte, la llaman la presa de la muerte. Casi tuve que romperle la mano porque me iba a arrastrar con él", contó Jordan en el libro.

Te puede interesar: VIDEO: Filtran primeras imágenes de Ronaldinho desde hotel donde cumple prisión domiciliaria

Al ser consultado sobre si llegó a salvarlo, MJ respondió: "No, él murió y yo no me meto al agua desde entonces. Todo el mundo tiene alguna fobia. La mía es que no me gusta nada el agua", recordó la gran exestrella de los Chicago Bulls.