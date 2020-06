Nadal: "No me gustaría viajar hoy a Nueva York para jugar un torneo de tenis”

Madrid, España.- Rafael Nadal concedió una entrevista a periodistas españoles y extranjeros durante una pausa en sus entrenamientos, y durante la charla fue cuestionado sobre su posible participación en el US Open que se planea jugar a finales de agosto.

Y si se juega, ¿acudirá?

“Si me preguntas hoy si viajaría hoy a Nueva York, te diría que no”, dijo Nadal meneando la cabeza durante una videoconferencia con The Associated Press y otras agencias internacionales.