Exluchador de la UFC sufre accidente en Brasil; lo atropellan en su bicicleta

Curitiba, Brasil.- El exluchador brasileño de la UFC, Wanderlei Silva, sufrió un terrible accidente que le dejó varias lesiones mientras paseaba en bicicleta.

Silva fue golpeado por un automóvil en Curitiba, lo cual le generó algunos heridas en el rostro y una fractura en el pie derecho.

Estaba montando mi bicicleta, era de mañana, me detuve en una plaza aquí en Curitiba y cuando estaba cruzando, un tipo vino y me atropelló. Si no hubiera tenido casco, me habría lastimado mucho. Pero estoy bien, solo me corté un poco la cara y me quebré el pie".