Maztlán FC se presenta en redes sociales: "Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido"

Ciudad de México.- Dicen que si no estás en redes sociales no existes, pues eso ya no es un problema para el nuevo equipo de la primera división dela Liga MX, Mazatlán FC. pues aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha hecho oficial la mudanza de los Monarcas al puerto sinaloense, el club ya hizo su presentación oficial en Twitter.

Con esto quedó establecido que el nombre del equipo si será Mazatlán FC, como se especulaba desde que se anunció que la Monarquía dejaría Morelia para mudarse a Sinaloa, donde ya cuentan con un estadio de primer nivel y la ciudadanía, así como las autoridades estatales ya están muy emocionados por la llegada del equipo.

Te puede interesar. Deportivo Toluca confirma siete casos de Covid-19; se realizaron 70 pruebas en el club

Con una leyenda un tanto retadora, el Mazatlán FC hizo su presentación oficial.

Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido, quien no, tírese por la borda".