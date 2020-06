Piloto de Nascar se desmaya durante entrevista para la televisión

Atlanta, Estados Unidos.- El piloto del equipo Richard Petty Motorsport, Bubba Wallace, sufrió dos desmayos luego de que terminará una carrera en Atlanta, correspondiente a la temporada de Nascar, que recientemente se reinició tras el parón forzado por la pandemia del Covid-19.

Uno de los desmayos fue captado por televisión. Wallace se encontraba realizando una entrevista con la cadena Fox Sports, pero en el momento que la entrevistadora comenzó a preguntarle, éste simplemente no respondió y comenzó a tambalearse.

“¿Estás bien? Es evidente que no estás bien”, le dijo la conductora.

“No sé qué pasó. Supongo que fue una carrera larga. Me levanté muy rápido y me mareé, estaba aturdido, pero me siento bien ahora. Sólo ha sido un pequeño susto para todos”, explicó después el volante.