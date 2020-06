Delino DeShields lamenta no haberse arrodillado en 2017

Cleveland, Estados Unidos.- Tras las protestas en los últimos días en contra del racismo en todos los Estados Unidos, luego de que saliera a la luz el video del asesinato de George Floyd, hay una persona que se arrepiente de no haberlo hecho antes.

“Creo que, si tienes cualquier tipo de plataforma y no dices nada, es una pérdida de tiempo”, dijo Delino DeShields, jugador de los Indios de Cleveland.

Todo comenzó en 2017, cuando Bruce Maxwell de los Atléticos de Oakland, decidió seguir el ejemplo del mariscal de campo en la NFL, Colin Kaepernick, y arrodillarse durante el himno nacional.

Maxwell llamó a DeShields y le dijo lo que pensaba hacer con el fin de crear consciencia sobre la brutalidad policial y la desigualdad racial.

DeShields explicó que Maxwell lo llamó para avisarle que pensaba arrodillarse y para decirle que no se sintiera presionado a hacer lo mismo. DeShields tomó la decisión de no arrodillarse, pero afirma que de inmediato lo lamentó.

“Durante todo el juego, no hice más que pensar en cómo me sentía - cómo que estaba traicionando mis principios”, expresó DeShields. “Desde ese momento hasta éste, fue una batalla. Cuando vino [Maxwell] a Texas y escuché los abucheos… Me hizo sentir mal por largo rato.

“Ya no voy a tracionar mis valores. Es nuestra gente. Es nuestra lucha. Siendo deportistas y habiendo niños jóvenes afroamericanos que nos admiran, temenos que dar la cara y hablar sobre lo que sabemos. Quizás algún día le salve la vida a alguien”.

Fuente: MLB.com, ESPN