Malas noticias: Estos son los 10 peloteros que abandonaron la campaña 2020 de la MLB

Estados Unidos.- Luego de que el virus Covid-19 azotara con todas sus fuerzas a la población, todas las actividades se vieron en la penosa necesidad de parar y cerrar forzosamente, tal como las actividades de la industria deportiva. Este el caso de Las Ligas Mayores (MLB por sus siglas en inglés), sin embargo hasta hace un par de semanas atrás pudieron retomar sus actividades.

Los 30 equipos pertenecientes a la MLB retomaron todas su actividades colectivas y regresaron a los campos de entrenamiento para hacerle frente a la temporada 2020, la cual se preveé que de inicio el próximo 23 o 24 de julio, sin embargo se han registrado varios peloteros que arrojaron positivo a la prueba de coronavirus antes de integrarse a sus equipos, por ello, varios toleteros decidieron no jugar esta corta campaña.

La situación por la cual atraviesa Estados Unidos frente al virus no es nada favorable, ya que en los últimos días se han registrado un alto índice de contagios en distintas ciudades, por ello, 10 peloteros han decidido no jugar con sus respectivos equipos pues aseguran que prefieren no correr el riesgo de contagiarse o contagiar a sus familias; Mike Leake, Ryan Zimmerman, Joe Ross, Ian Desmond, David Price, Félix Hernández, Tyson Ross, Wellington Castillo, Nick Markakis y Buster Posey.

Fuente: Beisbolpuro