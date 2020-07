El 'Chelito' Delgado podría jugar para los Cimarrones de Sonora

Hermosillo, Sonora. - El jugador histórico de la Máquina Cementera del Cruz Azul, César 'Chelito' Delgado suena para reforzar a los Cimarrones de Sonora en la Liga de Expansión MX.

Fue el propio jugador quien dio a conocer la noticia sobre su posible llagada a Hermosillo.

Es mi deseo volver a jugar, he hablado con dos personas, una de la Segunda División, o Liga de Expansión; me han preguntado si tenía la intención de jugar y les dije que sí, pero con esto de la pandemia está muy difícil, Gaby Pereyra también me preguntó si quería ir a su equipo (Cimarrones) y le dije que iba a pensarlo, que iba a ver cómo estaba el tema de la pandemia. Acá en Argentina está todo parado, no se puede salir del país, pero mi deseo de volver a jugar está, y me llena de alegría de que me están invitando a jugar en México”.