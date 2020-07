¿Positivo a Covid-19? El lanzador José Urquidy se perderá el inicio de la campaña 2020

Houston, Texas.- El lanzador militante a los Astros de Houston, José Urquidy de 26 años, ingresó a la lista de lesionados por lo cual deberá permanecer 10 días fuera y no podrá dar inició al arranque de la liga.

Te puede interesar: Rajon Rondo queda fuera de toda actividad debido a una fractura en la mano

Los Astros colocaron al serpentinero mazatleco en la lista de lesionados junto a su compañero, el bateador designado Yordan Alvarez, así lo informó la página de transacciones de la liga. Urquidy fungirá como tercer o cuatro abridor en la rotación de los Astros, pese a ello el manejador del equipo, Dusty Baker, dijo que José no se ha reportado ya que una condición se lo impide.

Lee también: Tras quedarse en la ruina, exintegrante de 'Hoy' aparece como conductora ¿en TV Azteca?

Urquidy, Alvarez, Smith y James son cuatro jugadores que no se han reportado a los campos de entrenamiento por razones no reveladas, lo cual deja a la cuarta pregunta, si los peloteros son portadores del virus Covid-19 y han decidido permanecer en casa. Así mismo, Las Ligas Mayores (MLB, por sus siglas en inglés) han establecido una lista de jugadores contagiados del virus, cuyos nombres no serán revelados debido a las reglas de privacidad.

Fuente: El Sol de Mazatlán y Beisbolpuro