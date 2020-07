¿Campeón sin festejo? Real Madrid no irá a Cíbeles si ganan LaLiga al Barcelona

Madrid, España.- A través de un comunicado oficial, el club Real Madrid pidió a sus socios y aficionados a abstenerse de ir a la fuente de Cíebles, como marca la tradición cuando los 'merengues' obtienen un título, esto porque la institución se sumó al esfuerzo del ayuntamiento para evitar aglomeraciones que provoquen el rebrote de casos de Covid-19.

En redes sociales, el cuadro blanco expresó que están conscientes de la situación que se vive por la emergencia del Covid-19, por lo que en un esfuerzo conjunto con las autoridades de Madrid, los 'merengues' pidieron a la afición festejar desde casa, en caso de que logren el título que se disputan palmo a palmo con el Barcelona.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid blindará el entorno de la fuente de Cibeles y el Palacio de Telecomunicaciones con amplios perímetros y controles para evitar aglomeraciones ante la posible celebración del título de LaLiga que podría ganar el Real Madrid en los próximos días.

Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, los aplausos, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles", manifestó el regidor matritense.