Carmelo Anthony asombra a seguidores con su cambio de físico tras el confinamiento

Florida, Estados Unidos.- El jugador de los Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony ha causado un gran asombro en su vuelta a los entrenamientos, al lucir un mejor físico tras los cuatro meses de parón obligatorio debido a la pandemia del Covid-19.

El nuevo 'Melo' está más delgado que nunca, algo que no ha pasado desapercibido entre la afición de sus antiguas franquicias, donde a veces se le había acusado de no cuidarse lo suficiente. Sin duda, los Blazers pueden estar contentos, y es que el veterano All Star de 36 años ha transformado su apodo de 'Hoodie Melo' a 'Slim Melo'.

Hoodie Melo? How about Skinny Melo uD83DuDC40 pic.twitter.com/fa0nQ68FcX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 13, 2020

Anthony ha disputado a las órdenes de Terry Stotts 50 partidos oficiales con unos promedios de 15.3 puntos, 6.3 rebotes y 1.6 asistencias en 32.5 minutos.

Fuente: nbamaniacs