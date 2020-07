En exclusiva, Carlos Sepúlveda confiesa: "Quiero ser campeón con los Yaquis de Obregón"

Ciudad Obregón, Sonora.- Carlos Sepulveda es uno de los beisbolistas jóvenes que más ha dado de que hablar en las últimas temporadas, esto debido a que vive un gran momento en su carrera, a sus apenas 23 años, Carlos ya viste los colores de dos instituciones grandes del béisbol mexicano, los Yaquis de Ciudad Obregón y los Diablos Rojos de México.

El jugador de la ‘Tribu’ confiesa que la pandemia frenó un poco sus entrenamientos, pero poco a poco se ha ido acostumbrando a los nuevos protocolos.

Ante la cancelación de la Liga Mexicana de Béisbol, existe también la incertidumbre si se podrá efectuar la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Eso es algo que preocupa a los jugadores?

Me preocupa a todos nos preocupa, porque tiene que ver el disfrute de la afición de nosotros, es nuestro trabajo, obviamente queremos que haya liga, pero también entendemos que la salud es lo más importante, tenemos que respetar las medidas de salud recomendadas”.

El segunda base de los Yaquis tuvo una gran temporada con el club, quedando en primer de la Liga Mexicana del Pacífico, pero la ‘Tribu’ se quedó en el camino y no pudo conquistar el campeonato, ¿Cómo calificar como pelotero la temporada pasa del equipo?

Yo soy muy creyente en Dios, sé que nos tiene preparado algo mejor, estoy satisfecho con lo que hicimos, rompimos records, fuimos sólidos, no hubo campeonato, pero me llevo un buen sabor de boca, hubo circunstancias a lo último que esta fuera de nosotros, como perder jugadores, lesiones etc. Y de todas maneras peleamos hasta el final”.