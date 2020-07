'Canelo' Álvarez quiere pelear con el mejor boxeador de las 168 libras en septiembre

Inglaterra. - Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa sin poder pactar una pelea para el mes de septiembre, y ya son varios los nombres que se manejan como futuros rivales del tapatío, en los que se destaca el peleador campeón mundial super medio de la AMB, Callum Smith.

El propio entrenador de Smith, Joe Gallagher, dio a conocer que el mexicano quiere enfrentarse a su pupilo.

Álvarez está entrenando duro, quiere pelear en septiembre. Creo que quiere pelear contra Callum Smith, hay negociaciones en curso con Golden Boy y con otra persona. Callum Smith ha puesto su nombre en el sombrero y está listo para partir. Por lo que escucho,’ Canelo’ quiere a Callum. Si no sucede, no sabemos, tal vez no va a generar el dinero que a los promotores les gustaría generar”. Dijo el entrenador del europeo.