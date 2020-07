Chávez Jr., buscará retirar la sanción que tiene en Nevada

Culiacán, Sinaloa. México. - El ‘Hijo de la leyenda’ Julio César Chávez Jr., dio la cara ante el castigo impuesto por la Comisión Atlética de Nevada en donde lo suspendió indefinidamente del boxeo por negarse a la aplicación de pruebas antidopaje de cara a su pelea con Daniel Jacobs.

Los exámenes antidoping, todos fueron negativos”, aseveró Julio. “En uno en que fui al gimnasio, que no me enseñaron el contrato, y que desde entonces me trajeron en una difamación, que cinco días antes de la pelea dijeron que no iba a pelear. Estoy al ciento por ciento, creo que cualquier Comisión que no sea Nevada, que vean el caso, van a darme permiso porque no he hecho nada malo”.